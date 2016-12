Costa Concordia, resti ossei vicino alla nave

foto Ansa Correlati La Costa Concordia vista da vicino

22:17

- Alcune ossa sono state trovate dai sub nei pressi della Costa Concordia. Lo rende noto la Protezione civile. Quelli che potrebbero essere i resti delle ultime due vittime del naufragio, Russel Rebello e Maria Grazia Trecarichi, sono stati individuati in corrispondenza della zona centrale della nave, dove si cercavano i corpi. Secondo le indiscrezioni raccolte da Tgcom24, tuttavia, si tratterebbe di resti non umani appartenenti a qualche animale.