Costa Concordia, al via la ricerca dei 2 dispersi

Costa Concordia, rotazione completata

15:39 - Sono cominciate all'Isola del Giglio le immersioni dei sub per la ricerca delle due vittime ancora disperse dalla notte del naufragio della Costa Concordia. Si tratta di Russel Rebello e Maria Grazia Trecarichi. Le operazioni hanno preso il via con le ricognizioni esterne del relitto nella zona di poppa.

Il via libera è arrivato dopo che i tecnici del consorzio Titan-Micoperi hanno dichiarato zona sicura per le operazioni di ricerca lo specchio di mare intorno alla nave. Le prime immersioni serviranno agli operatori per valutare lo scenario in cui dovranno muoversi nonché tutte le modalità di intervento possibili.