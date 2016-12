foto Ansa

21:00

- Un uomo di 71 anni è stato arrestato dai carabinieri mentre appiccava un incendio in una pineta ad Albinia (Grosseto). L'anziano era pedinato dai militari: era l'uomo che nei giorni scorsi, in due occasioni, era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre appiccava le fiamme in pineta. Ai carabinieri il 71enne, ex dipendente pubblico, avrebbe spiegato che si sarebbe trattato di un raptus. Ora è agli arresti domiciliari.