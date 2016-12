foto Ansa

21:16

- Incidente mortale sulla strada statale 223 Siena-Grosseto. Un uomo di 52 anni alla guida di una moto di grossa cilindra ha perso la vita nell'impatto con un'auto. Il motociclista, per cause ancora da accertare, avrebbe tamponato la vettura che viaggiava nel suo stesso senso di marcia, ma che era praticamente ferma per il traffico intenso. Ferita anche una donna che viaggiava con lui sulla moto.