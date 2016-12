foto Ansa

- A caccia con gli amici, ha pestato accidentalmente un nido di vespe. Gli insetti lo hanno assalito e i compagni hanno avvertito il 118. Il medico, dopo aver somministrato dei farmaci per stabilizzarlo, ha cercato di portarlo sino all'ambulanza ma il paziente non era in condizione di muoversi, così sono intervenuti i volontari del Soccorso alpino che hanno fatto intervenire l'elisoccorso per portarlo in ospedale.