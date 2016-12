Livorno, arrivati i cassoni per la Concordia

17:45

- Continuano le operazioni di messa in sicurezza e rimozione della Costa Concordia. Da Castellammare di Stabia sono arrivati i primi quindici cassoni, destinati alle fiancate della nave: verranno applicatti al lato rimasto per mesi sommerso.Come aveva spiegato il direttore delle operazioni, Nick Sloane, "tutti i cassoni dal lato di terra andranno attaccati alle 56 catene che passano sotto lo scafo. Laddove la fiancata è danneggiata, bisognerà riempire il vuoto. Per questo i cassoni avranno la possibilità di muoversi"