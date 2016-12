Livorno, trova la madre morta in ospedale

foto Ansa Correlati Roma, bimba di due anni muore in ospedale

14:23 - Iole Stefanelli era ricoverata in ospedale, a Livorno, nel reparto di Medicina generale. Il figlio, Giovanni, l'ha trovata morta domenica alle 18, quando è andato a trovarla. "Sembrava che dormisse - ha raccontato -. L'ho chiamata, non ha risposto. Allora l'ho toccata. Era fredda. E ho capito". La donna era in corsia da un paio di giorni. Sul caso la famiglia ha presentato un esposto.

Impossibile quindi, almeno fino a questo momento, stabilire l'ora esatta del decesso, come precisa il "Tirreno", che racconta la triste vicenda. Le spiegazioni dei medici non hanno convinto i familiari, che hanno deciso di presentare un esposto. Il pubblico ministero Antonella Tenerani ha aperto un'indagine sul caso. Sul corpo della donna sarà effettuata l'autopsia per accertare le cause della morte.