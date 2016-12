foto LaPresse

01:35

- "Per adesso non ci sono stati sversamenti in mare dell'acqua contenuta nel relitto della Costa Concordia, che potrebbe provocare problemi di carattere ambientale". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli. "Tutto questo ci conforta e ci fa ben sperare anche per le fasi successive". A chi gli chiedeva se siano stati trovati i corpi dei due dispersi, Gabrielli ha risposto di no.