foto Ansa

17:05

- Potrebbero allungarsi i tempi per la rotazione della Costa Concordia. "Pensavamo che ci volessero 12 ore, ma se anche ne servono 15 o 18 l'obiettivo è fare bene. Non ci sentiamo in ritardo, siamo contenti di come le cose stanno andando", ha spiegato infatti Franco Porcellacchia, responsabile del progetto di rimozione della nave. Le operazioni, iniziate intorno alle 9 di questa mattina, hanno portato finora il relitto a ruotare di circa 10 gradi.