Concordia, entro l'alba relitto in piedi

A quasi due anni dal naufragio, lasarà riportata in posizione verticale. Le operazioni al via in mattinata: le 12 ore previste per la rotazione, seguita dalle tv di tutto il mondo, potrebbero diventare 15 o 18. Il capo della Protezione civile,, si dice fiducioso, "ma in caso di esito cattivo la responsabilità sarà mia", afferma. Miglioramenti sul fronte meteo dopo i forti temporali nella notte.

21:22 Domani traghetto per il Giglio

Partirà domani mattina alle 5 un traghetto da Santo Stefano all'isola del Giglio mentre per le 6.30 è prevista la corsa sulla tratta inversa. Lo ha annunciato il sindaco.

19:27 Rotazione a 13 gradi, avanti tutta la notte

Dall'inizio dei lavori il relitto della Concordia è ruotato di 13 gradi. Lo ha detto Franco Porcellacchia, responsabile del progetto di rimozione della Concordia per la Costa Crociere. Riguardo l'andamento dei lavori il capo della protezione civile, Franco Gabrielli ha aggiunto: "Andremo avanti a oltranza per tutta la notte. Le cose procedono come dovevano ma con tempistica dilatata".

18:54 Interrotte attività tiraggio per un'ora

C'è stata un'interruzione di circa un'ora delle attività di tiraggio della Concordia. Lo stop alle operazioni di rotazione, secondo quanto si apprende da fonti della Protezione Civile, è avvenuto attorno alle 18 per consentire un'attività di manutenzione sui cavi non più in tensione.

18:50 "Il relitto in piedi entro l'alba"

Il relitto della Concordia sarà in piedi entro l'alba di martedì. Lo ha detto Sergio Girotto, responsabile della procedura per la Micoperi parlando dell'andamento dei lavori e spiegando che ci sono stati "dei ritardi fisiologici. Siamo soddisfatti - ha aggiunto - anche se si allungano i tempi".

17:56 Concordia: già emersi 4 metri di relitto

E' alta circa 4 metri, finora, la parte di Concordia emersa dall'acqua dall'inizio delle operazioni di rotazione. E' il calcolo 'a occhio' che fanno i tecnici. Gli esperti spiegano comunque che non si tratta di un criterio di valutazione rigoroso, perché durante l'operazione la nave subisce delle deformazioni. Il criterio scientifico per valutare l'avanzamento dei lavori è quello dei gradi: al momento sono 11.

17:42 Allerta mareggiate sul Tirreno

A complicare le operazioni di rotazione del relitto della Concordia potrebbero arrivare venti forti e mareggiate. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile, che prevede da questa sera raffiche di burrasca sul Tirreno, a cominciare dalla Sardegna, in estensione a Toscana, Lazio e Campania, in particolare sui settori costieri.

16:56 Gabrielli a Tgcom24: "Operazione unica"

16:53 "Meteo e buio non sono preoccupanti"

"Non ci aspettiamo particolari problemi se ci sarà un peggioramento del meteo, che non influisce così tanto". Lo ha detto il responsabile del progetto di rimozione della Concordia per la Micoperi, Sergio Girotto: "Le condizioni meteo e il buio non ci preoccupano".

16:47 "Ci vorranno forse più di 18 ore"

"Pensavamo che ci volessero 12 ore, ma se anche ne servono 15 o 18 l'obiettivo è fare bene. Non ci sentiamo in ritardo, siamo contenti di come le cose stanno andando". Lo ha detto il responsabile del progetto di rimozione della Concordia per la Costa Crociere, Franco Porcellacchia, parlando dell'operazione di rotazione.

16:43 Tecnici: nessun sversamento in mare

"Non abbiamo evidenza di sversamenti in mare. Meglio di così non potrebbe andare", lo ha detto il responsabile del progetto di rimozione della Concordia per Costa Crociere, Franco Porcellacchia, riferendosi ai rischi ambientali dell'operazione.

16:36 Tecnici: nave ha ruotato di 10 gradi

Dopo 7 ore e mezzo dall'avvio delle operazioni la Costa Concordia ha ruotato di circa 10 gradi. Lo ha detto il capo del progetto di recupero per la Micoperi Sergio Girotto, sottolineando che "il relitto è completamente staccato dalle rocce". "La procedura continua in modo regolare - ha aggiunto - al momento non abbiamo preoccupazioni".

13:26 Tecnici: ok distacco roccia, era fase più incerta

Il relitto della Concordia si è distaccato dallo scoglio. Lo ha spiegato il responsabile del progetto di Rimozione per la Micoperi, Sergio Girotto: "Le prime due ore erano le più incerte, perché non sapevamo con precisione quanto la nave fosse incastrata". Ora la nave poggia sul ginocchio, ha detto Girotto, cioè su una parte di fondale che è stata livellata. A chi chiedeva quando si potrà "stare tranquilli", Franco Gabrielli ha risposto sorridendo: "Fra 12 ore".

12:42 Gabrielli: "Nessuna indicazione sui cadaveri dispersi"

"Al momento non ci sono indicazioni che i cadaveri si possano trovare tra l'intercapedine" fra lo scoglio e lo scafo. "Ma è ancora troppo presto: un'indicazione più precisa la avremo nelle prossime ore". Così il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli.

