foto LaPresse

01:30

- Una persona è morta in un tamponamento avvenuto sull'A1, tra i caselli di Firenze Sud ed Incisa Reggello, in direzione Roma. In seguito all'incidente l'autostrada è rimasta chiusa, nel tratto interessato, per circa due ore, venendo poi riaperta dopo la mezzanotte. Secondo quanto reso noto da Autostrade, l'incidente ha coinvolto 3 mezzi. Si era formata una coda di due chilometri ed era stata poi istituita l'uscita obbligatoria a Firenze Sud.