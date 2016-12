Costa Concordia, tutto pronto per la rimozione

foto LaPresse Correlati Dossier 12:09 - "Speriamo che lunedì arrivi presto". E' questo che si dice al Giglio in attesa della prevista la rotazione verticale della Costa Concordia. A poche ore dalle operazioni, la nave che la sera del 13 gennaio 2012 finì contro le Scole, sembra quasi sfigurata. Imbracata con catene e cavi, camuffata dai cassoni aggiunti sulla murata emersa per fare da contrappeso a quella da tirar su, è diventata un formicaio di tecnici che lavorano da mesi ininterrottamente. - "Speriamo che lunedì arrivi presto". E' questo che si dice al Giglio in attesa della prevista la rotazione verticale della Costa Concordia. A poche ore dalle operazioni, la nave che la sera del 13 gennaio 2012 finì contro le Scole, sembra quasi sfigurata. Imbracata con catene e cavi, camuffata dai cassoni aggiunti sulla murata emersa per fare da contrappeso a quella da tirar su, è diventata un formicaio di tecnici che lavorano da mesi ininterrottamente.

Sono i 500 uomini del consorzio Titan-Micoperi che tenteranno l'impresa mai vista di ruotare di 65 gradi e far galleggiare un colosso di 300 metri e 114mila tonnellate. "Noi siamo ottimisti, anche se consapevoli che qualche rischio c'è", commenta Aldo Bartoletti, che lavora in Comune e che quella notte si lanciò in soccorso di decine di passeggeri. "Non vediamo l'ora che la alzino, la sistemino e la portino via. Vogliamo soprattutto tornare a vedere quel lato degli scogli di Gabbionara che non vediamo più".



Oltre ai 350 giornalisti accreditati dalla Cina all'Australia, anche i gigliesi saranno "embedded" per un giorno. Da sabato è cominciata la consegna dei permessi riservati ai residenti di Giglio Porto (sono circa 600-700), ai commercianti e ai turisti che sono in appartamenti nella parte bassa dell'isola. Senza badge non potranno entrare né muoversi lì. Per ora ce ne sono 500 ma fino a lunedì potrebbero raddoppiare. Da qui la fila di persone sulle scale della sede della ProLoco, tra chi prende bene la novità e chi controvoglia. Per tutti, però, c'è la distrazione della festa patronale che da venerdì anima la parte alta dell'isola dominata dal castello.