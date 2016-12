Versilia, banda rapina commerciante di auto

foto Carabinieri 14:25 - Lo hanno aspettato nascondendosi nel giardino della sua villa, poi lo hanno picchiato, legato e minacciato con un coltello, portando via soldi e gioielli oltre a un'auto e una pistola. E' successo a Massarosa (Lucca), in Versilia. La vittima è un commerciante di auto, 45 anni, di Camaiore, che ha riportato lievi traumi contusivi al volto e al costato. I rapinatori erano quattro, due con accento dell'est. - Lo hanno aspettato nascondendosi nel giardino della sua villa, poi lo hanno picchiato, legato e minacciato con un coltello, portando via soldi e gioielli oltre a un'auto e una pistola. E' successo a Massarosa (Lucca), in Versilia. La vittima è un commerciante di auto, 45 anni, di Camaiore, che ha riportato lievi traumi contusivi al volto e al costato. I rapinatori erano quattro, due con accento dell'est.

Già il 30 dicembre 2005 il commerciante, Andrea Larini, titolare di una concessionaria di auto, subì una rapina analoga. L'uomo vive da solo nella villa.



La notte scorsa il colpo è stato compiuto attorno alle 2. In base a quanto ricostruito dai carabinieri di Viareggio e di Lucca, i malviventi, quattro uomini sui 30-35 anni, dopo essere arrivati in giardino dalla strada sottostante, usando una scala di legno, hanno atteso Larini nascondendosi dietro una grossa gabbia per pappagalli.



Appena il commerciante, rientrando da una serata fuori casa, ha aperto la porta, i malviventi lo hanno buttato a terra. Poi, dopo essere entrati in casa, lo hanno colpito con calci e pugni, minacciandolo con un coltello trovato nell'abitazione e legandogli i polsi con scotch da pacchi.