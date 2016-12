foto Ansa

18:16

- Un'americana di 55 anni è stata trovata morta in un palazzo di piazza Pitti, nel centro storico di Firenze. Il cadavere era in un appartamento di lusso, di solito affittato a turisti. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. A dare l'allarme è stata la governante. Gli investigatori della squadra mobile stanno cercando di capire le cause del decesso.