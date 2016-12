foto Ingv

- Scossa di terremoto, di magnitudo 2.9 nel distretto sismico della Lunigiana (Massa Carrara). L'epicentro, secondo quanto rilevato dalla Rete sismica nazionale dell'Ingv, è stato localizzato, a una profondità di circa 10 chilometri, tra i comuni di Casola in Lunigiana, Fivizzano e Minucciano (Lucca), colpiti il 21 giugno scorso da un terremoto di magnitudo 5.2. Tanti gli abitanti scesi in strada per la paura ma nessun danno.