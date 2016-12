No defibrillatore in auto medica, 57enne muore E l'ambulanza chiamata arriva troppo tardi

foto LaPresse 12:39 - Un uomo di 57 anni, colto da malore, è morto a Pietrasanta (Lucca), dopo essere stato soccorso da un'auto medica che però non aveva un defibrillatore a bordo. L'ambulanza chiamata non è invece riuscita a trovare il luogo dove si trovava l'uomo e, quando è arrivato un secondo mezzo, era ormai troppo tardi. A rendere noto quanto accaduto è stata la stessa Asl 12 di Viareggio, che ha subito aperto una verifica interna. - Un, colto da, dopo essere stato soccorso da unche però non aveva una bordo. L'chiamata non è invece riuscita a trovare il luogo dove si trovava l'uomo e, quando è arrivato un secondo mezzo, era ormai troppo tardi. A rendere noto quanto accaduto è stata la stessa, che ha subito aperto una verifica interna.

Il direttore dell'Asl: "Fatto grave" - "E' successo un fatto grave - commenta Brunero Baldacchini, direttore generale dell'Asl -: un uomo, al quale la Centrale Operativa del 118 aveva assegnato il codice rosso, è morto". Intorno alle 8 la centrale operativa della Asl di Viareggio ha ricevuto una richiesta di soccorso per una persona che aveva perso conoscenza in località Strettoia nel Comune di Pietrasanta e ha assegnato un codice rosso alla missione, attivando immediatamente, come da protocollo, l'auto medica con medico e infermiere a bordo con partenza dal distretto Asl di Querceta, e contemporaneamente l'ambulanza, con partenza da Seravezza.



Disguidi e ritardi - L'auto medica è giunta sul posto circa sette minuti dopo la chiamata, e il medico e l'infermiere hanno iniziato subito le manovre di rianimazione, ma non avevano il defibrillatore. L'ambulanza ha avuto difficoltà a trovare la località, quindi ne è stata attivata una seconda, che è giunta sul posto dopo circa mezz'ora dalla richiesta di soccorso. A quel punto è stato usato il defibrillatore, ma inutilmente. "L'errore che è stato commesso è grave - dice Baldacchini -. Le procedure prevedono che l'auto medica debba avere il defibrillatore a bordo e che sia l'infermiere a fare la check list delle attrezzature". E' stata subito attivata una verifica interna, e coinvolto il Centro Regionale per la gestione del rischio clinico. Il magistrato ha disposto l'autopsia, dalla quale emergeranno le reali cause del decesso dell'uomo.