Pisa: malore in piscina, bimba muore

18:10

- Una bambina di 5 anni è morta dopo unin, mentre stava partecipando a un corso di nuoto allacomunale di. La piccola è stata subito soccorsa da un'ambulanza del 118, ma era già in condizioni disperate e il suo cuore ha cessato di battere pochi minuti dopo l'arrivo in ospedale. A nulla è valsa la corsa disperata, con la scorta di una pattuglia di carabinieri, per cercare di raggiungere al più presto il Pronto soccorso.