foto Ansa

19:23

- Una 17enne romana è morta all'ospedale di Orbetello dove era ricoverata da mercoledì per problemi respiratori. L'Asl di Grosseto ha disposto "l'avvio immediato di una verifica interna e l'accertamento diagnostico per stabilire l'esatta causa della morte". La giovane si era presentata al pronto soccorso riferendo di aver avuto, circa 7 giorni prima di andare in Maremma, un incidente in mare, a causa del quale aveva riportato un trauma toracico.