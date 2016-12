foto Ansa

09:03

- La guardia di finanza ha scoperto oltre 100 irregolarità durante una campagna di controlli sugli affitti in provincia di Arezzo. I finanzieri hanno scovato otto proprietari evasori totali, che affittavano gli appartamenti completamente "in nero", mentre altri hanno dichiarato al fisco importi notevolmente inferiori. Denunciata per truffa anche la titolare di un'agenzia immobiliare.