Rapina in villa, aggredito ex allenatore del Milan

foto Dal Web Correlati Paura per Hamsik: rapina in auto 11:57 - Tre banditi armati di fucile hanno compiuto una rapina nella villa dell'ex allenatore del Milan e della Reggiana, Pippo Marchioro, 77 anni, in località Le Silerchie, nel comune di Camaiore (Lucca). I banditi hanno aggredito l'uomo e la moglie, imbavagliandoli e rinchiudendoli in uno stanzino. Sono riusciti a rubare solo argenteria, poi sono scappati. - Tre banditi armati di fucile hanno compiuto unanelladell'ex allenatore dele della, Pippo, 77 anni, in località Le Silerchie, nel comune di Camaiore (). I banditi hanno aggredito l'uomo e la moglie, imbavagliandoli e rinchiudendoli in uno stanzino. Sono riusciti a rubare solo argenteria, poi sono scappati.

Per il loro assalto i malviventi avrebbero approfittato della porta di ingresso aperta dai proprietari per far entrare aria data la serata calda. I banditi, dopo aver scavalcato il cancello, si sarebbero dunque presentati nell'abitazione con una certa facilità, prendendo così di sorpresa Marchioro e la moglie Liliana Aveni, 74 anni. Non è escluso che le abitudini dei coniugi di Marchioro siano state osservate in appostamenti precedenti.



I due coniugi sono stati minacciati e aggrediti e, secondo alcune informazioni, nella rapina avrebbero subito delle lesioni lievi oltre a un forte stato di shock. In base a una prima ricostruzione, i banditi hanno tentato di portare via la cassaforte ma non ce l'hanno fatta, quindi hanno rubato dell'argenteria arraffando tutti gli oggetti che hanno potuto.



Prima di andarsene hanno imbavagliato e rinchiuso la coppia di coniugi in uno stanzino. Marchioro e la moglie sono poi riusciti a liberarsi e a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Ricerche dei banditi sono in corso su tutto il litorale della Versilia e in Lucchesia: oltre ai tre banditi visti da Marchioro e dalla moglie e' possibile che vi siano stati altri malviventi a supporto. Il 7 febbraio del 2008 fu rapinata in casa la moglie di Marchioro: in quella occasione i banditi portarono via 300 euro.