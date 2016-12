Lei lo denuncia per stalking, lui si impicca

foto LaPresse Correlati Alfano: 38mila denunce per stalking 13:27 - Un romeno di 34 anni si è impiccato a Firenze dopo essere stato denunciato per stalking. L'uomo, senza fissa dimora e incensurato, si è torto la vita nel palazzo dove abita la donna di cui era innamorato, la stessa che, poche ore prima del suicidio, si era rivolta alle forze dell'ordine. Accanto al cadavere il 34enne ha lasciato una lettera, accusando la donna di non aver voluto fare una famiglia insieme. - Un romeno di 34 anni si è impiccato a Firenze dopo essere stato denunciato per stalking. L'uomo, senza fissa dimora e incensurato, si è torto la vita nel palazzo dove abita la donna di cui era innamorato, la stessa che, poche ore prima del suicidio, si era rivolta alle forze dell'ordine. Accanto al cadavere il 34enne ha lasciato una lettera, accusando la donna di non aver voluto fare una famiglia insieme.

Al suo arrivo in Italia, l'uomo era stato ospitato proprio dalla ragazza 27enne, anch'essa romena, che lavora in una pelletteria del Fiorentino. Quando lui ha lasciato la casa, ha iniziato a perseguitarla, con dimostrazioni di un amore morboso. Martedì pomeriggio l'ultima discussione, con lui che ha tentato di forzare la porta di casa. A quel punto, la giovane lo ha denunciato per stalking. Ieri il suicidio.