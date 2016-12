foto Ansa

18:34

- Ha aspettato che i suoi compagni di cella andassero all'esterno per l'ora d'aria e si è impiccato alle sbarre. Così è morto un detenuto del carcere di Prato. L'uomo, un 45enne campano, era in prigione per rapina e in attesa di giudizio. Lo riferisce il Sappe, il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che parla di "una sconfitta per lo Stato". "Serve un carcere nuovo e diverso perché quello attuale è un fallimento", conclude il sindacato.