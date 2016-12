foto LaPresse

21:45

- Un 21enne di Grosseto, Mirko Fiorini, è stato fermato per l'omicidio di Kuko Klevis, l'albanese ucciso a coltellate nella città toscana. Il giovane, uno dei cinque sentiti dai carabinieri, era ricorso alle cure mediche per alcune ferite da taglio alle mani e, nonostante abbia negato la sua presenza sul luogo dell'omicidio, gli investigatori hanno accertato il contrario. All'origine dell'omicidio ci sarebbero contrasti per lo spaccio di droga.