Forte dei Marmi, le rubano 40mila euro di gioielli

- Una signora di Brescia in vacanza a Forte dei Marmi ha subìto un furto di gioielli per circa 40 mila euro. E' successo mentre la villeggiante cenava in un ristorante. Da quando l'anno scorso le avevano rubato altri preziosi nella sua casa di vacanza a Massa (Massa Carrara), la donna portava sempre ori e brillanti con sé in una borsa contro i ladri. Ma i ladri hanno approfittato di un suo attimo di distrazione che le è costato caro.