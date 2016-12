Continuano le ricerche della baby sitter etiope scomparsa nei boschi delle colline lucchesi

foto Carabinieri 11:09 - Continuano senza sosta le ricerche della babysitter etiope di 32 anni scomparsa venerdì nei boschi di Mutigliano, sulle colline di Lucca. La donna, Jemal Kedija, era stata assunta da una coppia di inglesi per sorvegliare la loro bambina. Uscita come ogni giorno per la sua solita passeggiata, la 32enne non è più tornata a casa. Alle ricerche partecipano anche gruppi cinofili e un elicottero dei carabinieri. - Continuano senza sosta le ricerche della babysitter etiope di 32 anni scomparsa venerdì nei boschi di Mutigliano, sulle colline di Lucca. La donna, Jemal Kedija, era stata assunta da una coppia di inglesi per sorvegliare la loro bambina. Uscita come ogni giorno per la sua solita passeggiata, la 32enne non è più tornata a casa. Alle ricerche partecipano anche gruppi cinofili e un elicottero dei carabinieri.

La donna era uscita senza documenti, cellulare e passaporto per fare quattro passi in un "percorso vita" che si estende nel bosco, a pochi passi dalla villa estiva in cui risiede la famiglia inglese.



Baby sitter per una facoltosa famiglia - Jemal era in Italia con la famiglia del professore inglese Paul Horwich, famoso filosofo e docente alla New York University. Da 25 anni anni Horwich, assieme alla moglie, funzionario Onu a Beirut, trascorre l'estate sulle colline toscane.



Carabinieri: "Forse un incidente" - L'allarme è scattato nelle prime ore del pomeriggio di venerdì, quando è stato evidente che l'assenza di Jemal non poteva essere dovuta a un semplice ritardo. "L'ipotesi al momento più probabile - ha detto il colonnello dei carabinieri di Lucca, Stefano Fedele - è che la donna sia stata vittima di un incidente". Secondo gli inquirenti Jemal, durante la sua passeggiata, potrebbe essere infatti caduta, morsa da una vipera o anche attaccata da un cinghiale.



Non esclusa l'ipotesi dell'aggressione - Per quanto quella dell'incidente sia l'ipotesi più accreditata, non sono escluse nemmeno altre piste. La 32enne viene descritta infatti come una donna molto bella: qualcuno potrebbe averla seguita e aggredita nel bosco. Sarebbe invece più che remota l'ipotesi di un allontanamento spontaneo, sia perché Jemal non ha portato con sé né soldi né documenti, sia perché libera di allontanarsi o andarsene in qualsiasi momento.