Arezzo, spara alla compagna e poi si uccide

foto Carabinieri 13:26 - I corpi senza vita di un uomo e di una donna sono stati trovati nella notte in un bosco a Loro Ciuffenna, in provincia di Arezzo. Si è trattato di un omicidio-suicidio. L'annuncio del tragico gesto in alcuni biglietti e in un video: erano entrambi d'accordo di farla finita. Lei si chiamava Barbara Rossi, aveva 49 anni, ed era originaria della provincia di Pisa. Anche lui aveva 49 anni: si chiamava Dimitar Ynakiev, era bulgaro e viveva a Livorno.

In video spiegano motivi, lui era malato - I due hanno abbandonato l'auto e hanno raggiunto il posto a piedi. A quel punto l'uomo ha esploso un colpo in fronte alla donna e poi si è ucciso sparandosi al collo. La coppia, che veniva da Pontedera, ha trascorso alcuni giorni all'hotel annesso alla tenuta Il Borro. Lunedì si sono allontanati dalla struttura, senza pagare il conto. I due hanno lasciato un video-messaggio in cui si spiega che la decisione è stata presa di comune accordo. Hanno scelto di farla finita "per un'insoddisfazione esistenziale latente da tempo in entrambi e per una malattia dell'uomo", spiegano i carabinieri.