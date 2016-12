foto Carabinieri

11:28

- A Firenze un romeno di 26 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'uomo picchiava e teneva segregata in casa la compagna. La donna è riuscita a fuggire, col figlio di pochi anni, e a rifugiarsi in un ristorante per chiamare i carabinieri: medicata al pronto soccorso è stata dimessa con dieci giorni di prognosi per lesioni multiple.