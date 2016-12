foto Ansa

18:20

- Una bambina di 9 anni è caduta ferendosi da un'altezza di oltre due metri mentre stava giocando ai giardini di via Guado, nel quartiere di Santa Lucia, a Prato. La piccola sarebbe caduta per il cedimento di un parapetto in ferro dell'anfiteatro all'interno del parco: ha riportato ferite evidenti al volto ed è stata condotta prima nell'ospedale pratese poi trasferita al Meyer di Firenze. I vigili del fuoco hanno transennato l'area.