Carrara, incidente in barca: quattro feriti

foto Ansa Correlati Carrara, il soccorso dei feriti 19:11 - Quattro persone sono rimaste ferite a bordo di una imbarcazione, verso le 16 al largo del porto di Marina di Carrara. Tutti sono stati trasportati in ospedale e uno di loro è grave per un principio di annegamento. Sul posto si sono recati la Guardia Costiera di Marina di Carrara e i vigili del fuoco. Sembra che il natante abbia affrontato una virata molto stretta facendo finire in mare gli occupanti. - Quattro persone sono rimaste ferite a bordo di una imbarcazione, verso le 16 al largo del porto di Marina di Carrara. Tutti sono stati trasportati in ospedale e uno di loro è grave per un principio di annegamento. Sul posto si sono recati la Guardia Costiera di Marina di Carrara e i vigili del fuoco. Sembra che il natante abbia affrontato una virata molto stretta facendo finire in mare gli occupanti.

Grave uno dei feriti - Uno dei quattro feriti, un uomo di 45 anni, è grave per aver un principio di annegamento e ora si trova in ospedale. Tra i feriti c'è anche un imprenditore nautico di Massa Carrara, Giancarlo Corbelli, 61 anni, già campione di motonautica off shore e noto costruttore di motovedette. Come gli altri feriti avrebbe riportato contusioni e fratture ed è stato ricoverato in ospedale.



Avaria o comandi urtati per sbaglio - L'incidente ha coinvolto un motoscafo di 12 metri che veniva provato in mare durante buone condizioni meteo. Tra le cause del sinistro sul quale indaga la guardia costiera si pensa a un'avaria al motore ma anche a qualcuno che si trovava a bordo che possa aver urtato accidentalmente i comandi, impostando una manovra sbagliata, facendo semi-rovesciare all'improvviso l'imbarcazione e proiettando in in mare chi era a bordo.



Sembrava uno scontro tra due barche - Inizialmente si era parlato di uno scontro fra due imbarcazioni da diporto, perché la prima richiesta di soccorso arrivata alla guardia costiera aveva indicato una collisione tra due barche. A coordinare i soccorsi è intervenuto il comandante della capitaneria di porto di Marina di Carrara, Maurizio Paganini.