Elba, turista precipita da una scogliera: morto

foto LaPresse 21:36 - Un 49enne è morto dopo essere precipitato da una scogliera della località Calone a Capoliveri, all'isola d'Elba. L'uomo, un turista originario della provincia di Piacenza, era partito stamani alle sei per recarsi nella zona, dove era solito andare a fare il bagno. A denunciarne la scomparsa è stata la moglie, preoccupata dal mancato rientro del marito. Il corpo è stato recuperato in mare dagli uomini della Capitaneria di porto.

Colpa di una disattenzione o di un malore - La tragedia ha avuto luogo in una zona impervia che ha reso difficoltose le operazioni di recupero. Sul posto, oltre ai vigili urbani di Capoliveri, la scientifica della polizia con il medico legale e i vigili del fuoco, è intervenuta la Capitaneria di porto di Portoferraio (Livorno) con un gommone per recuperare il corpo dal mare. Restano da accertare le cause dell'incidente, ma è probabile che l'uomo sia precipitato nel canalone per una disattenzione o un malore.