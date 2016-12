foto Getty

13:19

- Prima ha pugnalato la compagna e poi ha tentato di togliersi la vita ferendosi alla gola: è quanto successo in un appartamento in via di Porta San Marco, nel centro di Pistoia. La vittima, una donna di 35 anni, è ricoverata in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell'ospedale cittadino. L'aggressore, invece, un uomo di 53 anni è piantonato nello stesso nosocomio ma non è in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica dell'aggressione.