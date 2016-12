foto Ansa

22:29

- Un piccolo aereo da turismo è caduto nell'Aretino, a Sensano, nel comune di Anghiari. Grave il pilota: avrebbe riportato ustioni sul 60% del corpo e un politrauma. Fatto intervenire l'elisoccorso per il trasporto dell'uomo in ospedale. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco. Non è escluso che il pilota abbia anche tentato un atterraggio di emergenza. Nell'impatto con il suolo il velivolo ha preso fuoco.