Roberta Ragusa, traccia su auto di indagata

Caso Ragusa, ricerche con il georadar

I Ris di Roma stanno svolgendo approfondimenti su una traccia biologica repertata sull'auto di Sara Calzolaio, la nuova compagna del marito di Roberta Ragusa, l'imprenditrice scomparsa da Gello di San Giuliano Terme (Pisa), la notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012. Dalla scomparsa della donna, l'unico a essere stato iscritto nel registro degli indagati, per omicidio volontario e occultamento del cadavere, è il marito, Antonio Logli.

Ispezionati tre veicoli - Alcuni giorni fa i militari hanno ispezionato un furgone utilizzato dal marito di Roberta Ragusa, Antonio Logli, e le auto della sua nuova compagna e del padre dell'uomo, Valdemaro Logli. Mentre sul veicolo di quest'ultimo non è stato trovato nulla, due reperti biologici sono stati rinvenuti nel vano di carico del furgone di Antonio Logli e nell'auto di Sara Calzolaio. Tuttavia, la traccia del furgone sarebbe troppo piccola e dunque inutilizzabile. Ma sull'altra, repertata su un tappetino dell'abitacolo dell'auto della Calzolaio, sono tuttora in corso accertamenti.



Indagati anche la compagna e il padre di Logli - Proprio per consentire l'ispezione della sua vettura, Sara Calzolaio ha ricevuto di recente l'avviso di garanzia con l'accusa di favoreggiamento. Valdemaro Logli è accusato di concorso in occultamento di cadavere. Intanto, i carabinieri stanno completando una mappatura di luoghi sui quali effettuare nuove ispezioni con il georadar alla ricerca del corpo di Roberta Ragusa.