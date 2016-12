Per la strage di Viareggio 33 rinvii a giudizio

foto LaPresse Correlati Strage di Viareggio, più vicina la verità: nuove foto accusano la manutenzione

Strage stazione Viareggio, 38 gli indagati 14:31 - Il gup di Lucca, Alessandro Dal Torrione, ha rinviato a giudizio i 33 imputati nel procedimento per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009. A processo finiranno Mauro Moretti, amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, e dirigenti e tecnici di altre società del Gruppo e delle ditte proprietarie del convoglio o che lo montarono o revisionarono.

Oltre a Moretti e a dirigenti e tecnici delle Fs, fra i 33 indagati ci sono dirigenti e tecnici della ditta Gatx, proprietaria del convoglio, della tedesca Jungenthal, che revisionò il carro e della Cima riparazioni che lo montò. Tra le nove società rinviate a giudizio in base alla legge 231 sulla responsabilità degli enti figurano Trenitalia, Fs logistica, Fs Holding, Gatx, Jugental e Cima riparazioni.



Gli imputati sono stati rinviati a giudizio per tutte le accuse formulate dalla Procura. Fra i reati ipotizzati, il disastro ferroviario colposo, l'incendio colposo, l'omicidio e le lesioni colpose plurime. Ad alcuni imputati sono state contestate anche violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Il processo si aprirà il 13 novembre a Lucca.



"Un bel sospiro di sollievo, si comincia a fare giustizia", ha commentato Daniela Rombi, madre di una delle vittime della strage e presidente dell'associazione "Il Mondo che vorrei". E per la figlia Valentina Menichetti il rinvio a giudizio "è un fatto positivo. La decisione del giudice si basa sulle carte e le carte parlano".