foto YouReporter.it

22:41

- Una tromba d'aria si è abbattuta in serata su Poggibonsi, nel Senese. E' seguito un nubifragio con allagamenti, alberi sradicati e disagi alla circolazione. Un uomo è rimasto lievemente ferito cadendo e battendo un polso a terra. Due sottopassi della zona sono rimasti allagati ed è stata chiusa la superstrada Firenze-Siena in entrata e in uscita a Poggibonsi. Sul posto operano i vigili del fuoco, la protezione civile e i vigili urbani.