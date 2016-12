Ancora paura in Lunigiana, scossa di 3.4

foto Ap/Lapresse Correlati Scossa in Emilia Romagna

Terremoto,paura e feriti in Toscana 13:58 - Una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata nella Lunigiana. Il terremoto si è verificato a 10,8 chilometri di profondità. Intanto non si ferma lo sciame sismico che sta colpendo l'area di Montefeltro, tra la Romagna e la Toscana. Sono state in tutto dieci le scosse registrate fra le 00.32 e le 5.05, con una magnitudo tra 2 e 2.7, e una profondità fra 7.7 e i 21.1 chilometri.

In Toscana la scossa è stata avvertita dalla popolazione nelle province di Massa e Lucca ma non risultano danni. Le località prossime all'epicentro sono: Fivizzano e Casole in Lunigiana e Minucciano.