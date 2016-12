Roberta Ragusa, tracce Dna sul furgone marito

foto Tgcom24 Correlati Caso Ragusa, siamo alla svolta? Ci sarebbero due nuovi indagati per favoreggiamento

Roberta Ragusa, sangue sul furgone del marito 10:15 - Sono attesi entro domenica i risultati sui tamponi effettuati dal Ris di Roma sui veicoli esaminati nell'ambito dell'inchiesta per la scomparsa di Roberta Ragusa. Si tratta di piccole tracce biologiche repertate sul furgone del marito, Antonio Logli, e sull'auto della sua nuova compagna, Sara Calzolaio. La Ragusa manca dalla sua abitazione di Gello di San Giuliano Terme (Pisa) dalla notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012. - Sono attesi entro domenica i risultati sui tamponi effettuati dal Ris di Roma sui veicoli esaminati nell'ambito dell'inchiesta per la scomparsa di Roberta Ragusa. Si tratta di piccole tracce biologiche repertate sul furgone del marito, Antonio Logli, e sull'auto della sua nuova compagna, Sara Calzolaio. La Ragusa manca dalla sua abitazione di Gello di San Giuliano Terme (Pisa) dalla notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012.

Tracce anche nell'auto della Calzolaio - In particolare, secondo quanto appreso da fonti investigative, i rilievi avrebbero individuato alcune macchioline sia nel vano di carico del furgone della Geste, usato a lungo da Logli, unico indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere, e nell'abitacolo della Ford Fiesta rossa di proprietà della nuova compagna dell'uomo. In entrambi i casi tuttavia, spiegano gli inquirenti, si tratta di reperti molto piccoli dai quali non sarà facile estrarre evidenze scientifiche utili alle indagini.



Nuovi testimoni - Nelle prossime settimane saranno invece sentiti nuovi testimoni che potrebbero fornire indicazioni soprattutto sulla notte della scomparsa di Roberta Ragusa. I magistrati mantengono il massimo riserbo sulla loro identità, anche se non sembrano aspettarsi comunque rivelazioni decisive.