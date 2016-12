Giglio, Domnica denuncia Costa Crociere

foto Dal Web 18:33 - E' iniziato questa mattina a Grosseto, e subito rinviato al 17 luglio, il processo per il Francesco Schettino, unico imputato, era presente in aula. Intanto Domnica Cemortan, la ballerina moldava che era in plancia la notte del naufragio, dopo aver lasciato il teatro di Grosseto, si è recata con un suo avvocato alla procura di Grosseto per presentare una denuncia contro Costa Crociere spa chiedendo di accertare se ci furono anche responsabilità penali dei vertici della compagnia di navigazione. - E' iniziato questa mattina a Grosseto, e subito rinviato al 17 luglio, il processo per il naufragio della nave Costa Concordia avvenuto il 13 gennaio 2012 all'isola del Giglio. La prima udienza si è tenuta al Teatro Moderno, allestito come aula di tribunale., unico imputato, era presente in aula. Intanto, la ballerina moldava che era in plancia la notte del naufragio, dopo aver lasciato il teatro di Grosseto, si è recata con un suo avvocato alla procura di Grosseto per presentare una denuncia controchiedendo di accertare se ci furono anche responsabilità penali dei vertici della compagnia di navigazione.

Domnica nella sua breve presenza in aula ha potuto osservare da una certa distanza il comandante Francesco Schettino, seduto sul banco degli imputati, collocato sul lato opposto e in una posizione più avanzata rispetto alla zona riservata alle parti offese, entrambi con le spalle rivolte alla galleria in alto dove si trovano i giornalisti. I due non si sarebbero incrociati, anche perché gli ingressi per l'imputato e le altre parti sono separati. E comunque Schettino è rimasto per tutta l'udienza rivolto verso la cattedra dei giudici, senza girarsi indietro. Secondo i racconti di chi le era vicino in aula, Domnica ha scambiato solo brevi frasi con il suo legale, poi quando il presidente del collegio ha interrotto l'udienza, è rapidamente uscita da teatro per andare in procura.