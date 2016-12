Massa, lo sposo arriva in chiesa in ambulanza

17:46

- Pazzo matrimonio a sirene spiegate a Massa. A dare spettacolo prima e dopo il fatidico "sì" sono stati Gabriele, volontario della Croce Bianca, e la sua Valentina. Atteso sul sagrato dagli invitati, e da una schiera di auto mediche, lo sposo è arrivato in ambulanza a sirene spiegate. Lei, alla fine della celebrazione, è stata accompagnata al brindisi da due infermieri sdraiata in barella, con il neo-maritino spinto su una sedia a rotelle, legato come fosse un pazzo scatenato. Guarda le foto