08:19

- Polizia e guardia di finanza di Massa Carrara hanno eseguito diverse misure di custodia cautelare in carcere a carico di direttori di banca, imprenditori e amministratori di società. Per le persone coinvolte le ipotesi di reato sono quelle di concorso nel riciclaggio e impiego illecito di somme di denaro, ricettazione ed estorsione in danno di alcune persone.