Firenze,chiedono "pizzo": arrestati

22:52 - Tre persone, un fiorentino di 32 anni e due albanesi di 19 e 29, sono state arrestate a Firenze dalla polizia per concorso in tentata estorsione. I tre hanno minacciato un negoziante, chiedendogli un'ingente somma di denaro e intimandogli, se non avesse pagato, di interrompere alcuni lavori di ristrutturazione.