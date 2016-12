foto Ingv

21:33

- Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 3.3 è stata avvertita dalla popolazione tra le province di Massa Carrara e Lucca: l'epicentro, a una profondità di 8.1 km, è stato localizzato tra i comuni di Casola in Lunigiana, Minucciano e Giuncugnano. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del dipartimento della Protezione civile, si spiega in una nota, non risultano, al momento, danni a persone e a cose.