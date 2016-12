Toscana, nuove forti scosse di terremoto

foto Ingv Correlati Terremoto Toscana, continua lo sciame sismico Carrozza: "Se rischi, prove maturità slittano"

Trema il centronord, paura e feriti in Lunigiana 20:59 - Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita a Carrara, Massa e in Lunigiana. Molte le persone uscite in strada, fuggi fuggi anche dalle spiaggia di Marina di Carrara e in Versilia. Il terremoto è stato avvertito distintamente anche a Firenze. Secondo i rilievi dell'Ingv, la scossa è stata di magnitudo 4.4, con ipocentro a 9,8 km di profondità. Alle 20.18 una replica di 3.6 di magnitudo.

Il primo sisma ha avuto come epicentro i Comuni di Minucciano, Giuncugnano (in provincia di Lucca) e Casola (in provincia di Massa e Carrara). L'altra scossa è stata registrata alle 20.18, di magnitudo 3.6, tra le province di Lucca e Massa Carrara. Secondo l'Ingv il sisma è stato a una profondità di 9,5 km, con l'epicentro sempre nella stessa zona.



In Lunigiana crollati tetti e comignoli - I vigili del fuoco di Massa Carrara stanno intervenendo ad Ugliancaldo, frazione del Comune di Casola in Lunigiana, dove si segnalano crolli. Da quanto emerso, si tratterebbe di comignoli e tetti di case. Non si segnalano feriti. Sempre nella stessa località si è mossa anche una frana che sarebbe finita anche in un canalone senza creare ulteriori problemi.



Lievi danni anche a Carrara - La scossa di terremoto ha causato qualche crollo di calcinacci, ma senza causare danni alle persone, anche a Carrara. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire nel centro della città per mettere in sicurezza il cornicione di un palazzo di cinque piani dal quale si erano staccati alcuni calcinacci.



Testimone: "Tremava tutto, siamo fuggiti dalla spiaggia" - "Ci siamo spaventati soprattutto quando la gente ha iniziato ad urlare e fuggire". Così uno dei bagnanti presenti sulla spiaggia di Marina di Carrara al momento della scossa di terremoto, chiaramente avvertita anche in riva al mare. "Ho preso mio figlio e con mia moglie siamo scappati verso la strada. Solo più tardi sono tornato a prendere le nostre cose che avevamo lasciato vicino al lettino quando tutto ha iniziato a tremare".