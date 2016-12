Firenze, 82enne picchiata dai ladri in giardino

foto Ufficio stampa 12:10 - Aggredita, minacciata e poi percossa da due rapinatori nel giardino della sua abitazione. E' successo a una donna di 82 anni nella zona di via di Ripoli, alla periferia di Firenze. L'anziana, appena scesa dalla sua auto, è stata minacciata con le pistole dai due malviventi e costretta ad aprire la porta di casa. I ladri sono fuggiti con 1.500 euro in contanti e alcuni preziosi. - Aggredita, minacciata e poi percossa da due rapinatori nel giardino della sua abitazione. E' successo a una donna di 82 anni nella zona di via di Ripoli, alla periferia di Firenze. L'anziana, appena scesa dalla sua auto, è stata minacciata con le pistole dai due malviventi e costretta ad aprire la porta di casa. I ladri sono fuggiti con 1.500 euro in contanti e alcuni preziosi.

Una volta all'interno i due, dopo averla legata hanno rovistato in tutte le stanze. Quando hanno trovato la cassaforte hanno cercato di farsi dire la combinazione ma la donna, nonostante le botte, non ha voluto rivelarla.



L'anziana, legata con delle fascette e con del nastro adesivo sulla bocca, è riuscita a liberarsi dopo circa un'ora e ha chiamato il 113. Sul posto sono arrivate le volanti e la polizia scientifica. La donna, che vive da sola, ha rifiutato il ricovero in ospedale nonostante alcuni ematomi sul corpo e solo stamani si sarebbe recata al pronto soccorso per dei controlli. La squadra mobile ha subito avviato le indagini.