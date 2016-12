Invasione di meduse all'Elba, feriti molti turisti

foto IberPress Correlati Meduse nel piatto per salvare il mare

Sono arrivate sulle spiagge dell'Elba, hanno colpito ferendo numerosi bagnanti e dopo poche ore, per fortuna, sono state trascinate via dalle correnti. Le temute meduse hanno letteralmente invaso le rive dell'isola toscana costringendo molti turisti a ricorrere alle cure mediche contro le ustioni provocate dal contatto con i celenterati. Un ragazzino di 13 anni è finito in Pronto soccorso.

La spiaggia presa d'assalto è stata quella delle Ghiaie, dove si trovava anche lo sfortunato ragazzino, che è rimasto ustionato in diverse parti del corpo. Proprio alle Ghiaie erano in programma anche alcune gare di nuoto, che si dovevano svolgere proprio in concomitanza con l'invasione. E così, anche molti degli atleti impegnati nelle competizioni ne hanno patito le conseguenze.



Fortunatamente tutto si è risolto nel giro di poche ore: l'arrivo di una corrente portata dal vento di scirocco ha trascinato al largo i fastidiosi animaletti e i turisti hanno potuto tornare in acqua senza paura.



Come cambia il Mediterraneo - Nel mare dell'isola le meduse sono ospiti sempre più frequenti nella bella stagione. Il loro arrivo è dovuto alle acque sempre più calde dei nostri mari. E così, la paura di un possibile ritorno rimane. D'altra parte, da anni le meduse si presentano puntuali nelle nostre acque, soprattutto nelle regioni meridionali. Secondo gli esperti, il riscaldamento delle acque e la riduzione dei pesci agevolano la loro diffusione. La pesca viene praticata nel Mediterraneo in modo sempre più aggressivo e diminuiscono proprio i predatori che dovrebbero tenere sotto controllo la popolazione delle meduse. Che quindi, inevitabilmente, aumentano.



E' stato calcolato che negli ultimi vent'anni, moltissime delle nuove specie marine arrivate nel nostro mare sono tropicali. Comprese nell'elenco anche molte meduse. Con cui, quindi, dovremo abituarci a fare i conti sempre più spesso.