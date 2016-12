foto Ansa

19:23

- Un uomo dell'apparente età di 50-55 anni, non ancora identificato, forse straniero, è annegato nel pomeriggio nelle acque antistanti il porto di Viareggio. L'uomo è stato visto in acqua, riverso, da alcuni ragazzi che stavano facendo il bagno, i quali lo hanno sollevato e portato a riva dove hanno cercato di rianimarlo. Ieri nello stesso tratto di mare quattro giovani hanno rischiato la vita, ed uno di questi è ancora in prognosi riservata.