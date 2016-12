Terremoto Toscana, continua lo sciame sismico Carrozza: "Se rischi, prove maturità slittano"

foto Ap/Lapresse Correlati Trema il centronord, paura e feriti in Lunigiana

Sisma, Gabrielli: denunceremo i falsi allarmi 07:37 - Quattro scosse di terremoto sono state registrate nella notte nel nord della Toscana, in Lunigiana, interessata da uno sciame sismico che ha avuto il suo apice tre giorni fa con una scossa di magnitudo 5.2. Secondo i rilevamenti dell'Ingv, i terremoti sono stati registrati tra 00:21 e le 2:35, l'ultimo e più forte dei quali di magnitudo 3.1. sono state registrate nella notte nel nord della Toscana,, interessata da uno sciame sismico che ha avuto il suo apice tre giorni fa con una scossa di magnitudo 5.2. Secondo i rilevamenti dell'Ingv, i terremoti sono stati registrati tra 00:21 e le 2:35,

Nella giornata di domenica in Lunigiana era tornata la paura dopo una scossa, la decima della giornata, di magnitudo 4.4, registrata tra le province di Lucca e Massa Carrara a una profondità di 9,5 km. La scossa è stata avvertita anche a Milano.



Carrozza: "Se ci sono rischi, prove maturità slittano" - "Ho fatto un'ordinanza in cui a discrezione della commissione, se ci sono problemi e rischi, la data può slittare". Lo ha scritto su Twitter il ministro dell'Istruzione, Maria Chiara Carrozza, sottolineando di aver già disposto, in via cautelativa, il possibile slittamento delle prossime prove della Maturità.



Sindaco Fivizzano: "La gente è esasperata" - Dopo l'ultima scossa di terremoto, come racconta il sindaco di Fivizzano (Massa Carrara),"la gente è esasperata. Temo per l'ordine pubblico, ho chiesto rinforzi alla prefettura. Eravamo riusciti a calmare tutti ma le scosse di oggi stanno suscitando proteste. Sono preoccupato".



Sindaco Casola: "Ci sentiamo abbandonati" - "Siamo tesi come corde di violino. Io sono uomo che crede nelle istituzioni, ma ci sentiamo abbandonati. Abbiamo bisogno di certezze ed impegni da parte dello Stato ma finora non ce li danno. La situazione è drammatica, la gente ha paura ed è disperata e non regge più la pressione. Casola è nell'epicentro del terremoto". Lo ha detto il sindaco di Casola, Riccardo Ballerini, piangendo, dopo le ultime scosse di in Lunigiana.