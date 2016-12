Prosegue sciame sismico in Lunigiana

foto Ansa Correlati Trema tutto il Centronord

10:21

- Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2 è stata registrata nella notte in Lunigiana, epicentro due giorni fa di un forte sisma di magnitudo 5.2. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la scossa ha avuto epicentro in prossimità dei comuni massesi di Casola in Lunigiana e Fivizzano e di quelli lucchesi di Giuncugnano e Minucciano. Ieri sera nella zona erano state registrate altre tre scosse.