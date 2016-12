- Una vera e propria palestra per il combattimento e il lancio di coltelli, con tanto di pareti di compensato contro cui esercitarsi e di manichino usato come bersaglio. È quanto trovato dalla squadra mobile di Pisa in casa di Alberto Mennucci, 38enne pisano che venerdì ha aggredito a coltellate un passante, lanciandogli poi dell’acido sul volto.

Nella casa dell'uomo sono stati repertati "numerosi coltelli - si legge nella nota della polizia - armi bianche, nonché sostanze chimiche, baker e tanks usate per miscelare composizioni chimiche", come dimostrano le immagini. Nell'appartamento, in pessime condizioni igieniche e senza acqua corrente, c'erano inoltre numerosi flaconi di metadone, felpe con cappuccio, guanti e libri sulle arti marziali.

Il fatto è accaduto venerdì a Pisa: Mennucci ha ripetutamente accoltellato alla schiena un passante poi, quando quest'ultimo è fuggito, lo ha rincorso e gli ha versato una sostanza corrosiva sul volto. Successivamente l'aggressore si è presentato in questura ed è stato arrestato: nella fuga aveva perso il portafogli, mettendo comunque la Polizia sulle sue tracce. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte, specie nei luoghi abitualmente frequentati dai tossicodipendenti, fino alla consegna spontanea nella mattina di sabato. Ora si trova in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

L'aggressore, si legge in una nota della questura, è una persona violenta incline a scatti d'ira ingiustificati, pare che negli ultimi anni abbia vissuto in una specie di isolamento sociale soprattutto dopo che la ex compagna, madre di suo figlio, lo abbandonò a causa dei maltrattamenti. Mennucci avrebbe agito senza movente e contro una vittima casuale, scelta ricaduta su un impiegato di 47 anni: l’uomo, assalito mentre rincasava in scooter, non è in pericolo di vita ma ha riportato cicatrici permanenti al volto.