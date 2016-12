foto Ansa

13:43

- Per il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, le voci di possibili nuovi terremoti nella Lunigiana "sono cose che hanno solo un profilo criminale". "Stiamo procedendo per perseguire penalmente chi procura allarme", ha annunciato Gabrielli. Ieri in molti parlavano di nuove scosse e su alcuni siti e su Facebook c'era appunto chi si sbilanciava addirittura dando orari precisi.